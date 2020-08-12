ميدو يوجه نصيحة خاصة لطارق حامد

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق نصيحة خاصة إلى طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض.
وقال ميدو عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار:"طارق خلال مباراة الاتحاد كانمفتقد لفكرة استخلاص الكرة الثانية على غير عادته وأعتقد أن هذا بسبب أنه كان عائد من الإصابة التي تعرض لها".
أضاف: "ولكن نصيحتي لطارق حامد يجب أن يكون دوما قريبا من منطقة جزاء الخصم في حالة هجوم الزمالك من أجل استخلاص الكرة الثانية في حال فقد فريقه الكرة".
واختتم حديثه قائلا:" طارق ليس قويا على المستوى الدفاعي فقط ولكنه يجيد أيضا التمرير بشكل صحيح بين الخطوط".
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