رئيس الاتحاد السكندري يكشف كواليس حديثه مع الخطيب لضم ثلاثي الأهلي

أكد محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، أنه تحدث مع محمود الخطيب وأمير توفيق في إمكانية انضمام الثلاثي حسين السيد وأحمد الشيخ وصالح جمعة.
وقال مصيلحي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوتعبر قناة صدى البلد: "تحدثت مع الخطيب في لاعيبه كثيرة جدا، وحدث حوار مع أمير توفيق".
وأكمل: "استفسرنا عن إمكانية ترك حسين السيد وأحمد الشيخ وصالح جمعة،وقالو إنه من الممكن ترك صالح لكن حسب رؤية فايلر هل سيتركه أم لا".
وأتم: "الحديث في هذا الموضوع سيتم خلال طلعت يوسف بعد العودة من الجونة".
وتعادل نادي الاتحاد السكندري أمس الاثنين مع الزمالك بهدف لكل منهما في الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.
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