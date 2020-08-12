محمد بيومي يكشف كواليس انسحابه من قضية نادي القرن

سرد محمد بيومي خبير اللوائح والمستشار القانوني السابق لقضية الزمالك في أزمة نادي القرن، كواليس انسحابه من القضية.

وقال بيومي خلال حواره مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "انسحبت لأن كان هناك شروط متفق عليها مع مرتضى منصور رئيس نادي

الزمالك" .

واردف: أول هذه الشروط انني لا أريد مساعدة من أحد لي في هذا الملف، خاصة أن مثل هذه القضايا يتولى أمرها شخص واحد فقط. وتابع: "هذه القضية صعبة منذ عشرون عاما وتحتاج لخطة معينة".

وتحدث عن الشرط الآخر قائلا: المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالقضية.

Advertisements

واكد: "بعد انتهائي من الملف الخاصة بالقضية أعلن مرتضى منصور أنه سوف يعرض الملف على محامي أجنبي.

وأتم كلماته: المحاميين الأجانب يجيدون قضايا فض المنازعات.

وشهدت الفترة الأخيرة جدلا واسعا في الوسط الرياضي المصري بسبب مطالبة الزمالك في حقه بالحصول على لقب نادي القرن الافريقي، الذي منحه الاتحاد الافريقي للنادي الأهلي.