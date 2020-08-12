خبير لوائح: قضية الزمالك في نادي القرن ستفشل 100%

يرى محمد بيومي خبير اللوائح والمستشار القانوني السابق للزمالك في قضية نادي القرن، ستفشل بنسبة 100% بعدما تركها خلال الأيام الماضية.
وقال بيومي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "قدمت60% فقط مما لدي في هذه القضية، بطبيعتي لا أكشف كل أوراقي لأني لا أعلم الخطوة التالية وما سأفعله من طعون أو إجراءات".
وتابع: "فكرة نادي القرن ظهرتفي يونيو 1999، كيف أعد لها الاتحاد الأفريقي لائحة عام 94 ؟!، لم يكن هناك شيئًا اسمه نادي القرن في هذا التوقيت".
وشهدت الفترة الأخيرة جدلا واسعا في الوسط الرياضي المصري بسبب مطالبة الزمالك في حقه بالحصول على لقب نادي القرن الافريقي، الذي منحه الاتحاد الافريقي للنادي الأهلي.
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