أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه تقرر إلغاء قرار خصم 25% من مرتبات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بعد عودة الدوري. عودة الدوري. وقال في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "تم الانتهاء من اللائحة بنسبة 100%، كان يتبقى بندًا واحدًا وانتهينا منه". الانتهاء من اللائحة بنسبة 100%، كان يتبقى بندًا واحدًا وانتهينا منه". تابع:" سنعرض لائحة النظام الأساسي فور اعتمادها من الاتحاد الدولي لكرة القدم على الأندية والرأي العام لأنها ليست من الأسرار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد فضل: اتحاد الكرة ألغى خصم 25% من رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.