محمد فضل: ننتظر موعدا مناسبا لتكريم محمد صلاح على إنجازاته مع ليفربول

ينوي اتحاد الكرة المصري تكريم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول على إنجازاته مع الفريق الإنجليزي. وقال فضل خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :"نتواصل مع محمد صلاح، لابد أن نقدم تكريم يليق به وبانجازاته. صدى البلد :"نتواصل مع محمد صلاح، لابد أن نقدم تكريم يليق به وبانجازاته. واردف: لا تقلقوا علينا، ننتظر فقط تحديد موعد مناسب منه من أجل تكريمه. مناسب منه من أجل تكريمه. وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليصبح أول لاعب مصري يحصل على البريميرليج في التاريخ، كما حصد لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي في العام الماضي.

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