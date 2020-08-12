محمد فضل: طلبنا 10 كؤوس لتكريم الأساطير على طريقة عبد الله السعيد

أكد عضو اللجنة الخماسية في الاتحاد المصري لكرة القدم “محمد فضل” أن اعتزاله منذ عامين فقط يجعله قريبًا من لاعبي الدوري المصري، ما يجعله يعي مشاعرهم جيدًا، ولهذا قرر طلب 10 كؤوس لتكريم أساطير المسابقة على طريقة نجم بيراميدز عبد الله السعيد.

وقال محمد فضل في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت “ندرك تمامًا حجم الانجاز الذي حققه عبد الله السعيد بعد دخوله نادي المائة”.

وتابع “الإخلاص والاجتهاد في العمل هما السبب فيما وصل إليه عبدالله السعيد بدخول نادي المائة، وقد تواصلت معه بنفسي قبل أزمة كورونا للتخطيط لتكريمه بهذا الشكل”.

وأشار عضو اللجنة الخماسية “طلبنا 10 كؤوس لتكريم اللاعبين الذين دخلوا نادي المائة قبل عبد الله السعيد، إلا أنها ستختلف في مواصفاتها، لا يمكن أن ننسى التاريخ، فمن ليس له ماض وتاريخ لن يكون له حاضر ومستقبل”.

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راتب حسام البدري بعد كورونا؟

تطرق عضو اللجنة الخماسية إلى قضية رواتب الجهاز الفني لمنتخب مصر، قائلاً “تقرر إلغاء قرار خصم 25% من مرتبات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية سواء المنتخب الأول بقيادة حسام البدري أو المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب أو منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، وجاء القرار بعد عودة الدوري”.

وأضاف “تم الانتهاء من اللائحة بنسبة 100%، كان يتبقى بندًا واحدًا وانتهينا منه”.

وختم “سنعرض لائحة النظام الأساسي فور اعتمادها من الاتحاد الدولي لكرة القدم على الأندية والرأي العام لأنها ليست من الأسرار”.