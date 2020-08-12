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نابولي آخر المهتمين بخدمات مدافع ريال مدريد

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مصطفى العلوي 0 تبليغ

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انضم نابولي الايطالي بتوصية من مدربه “جينارو جاتوزو” إلى قائمة الأندية المهتمة بضم مدافع “سيرخيو ريجيلون” فور انتهاء إعارته مع نادي إشبيلية هذا الموسم 2020/2019.

وذكر خبير الانتقالات وصحفي سكاي سبورت “جانلوكا دي مارزيو” أن نابولي يرغب بشدة في التعاقد مع ظهير أيسر، ووقع اختياره على الشاب الإسباني سيرخيو ريجيلون الذي سيكلف ما بين 25 إلى 30 مليون يورو.

واضاف دي مارزيو “النادي الايطالي الذي خرج من دور الـ 16 من الاسبوع الماضي أمام ، يرغب في استعارة ريجيلون خلال الميركاتو الصيفي 2020 مع إلزامية الشراء بنهاية موسم 2021/2020″.

ويرغب مدرب نابولي “جينارو جاتوزو” في تعزيز الجهة اليسرى التي عانى بسببها الفريق بعد الغياب المتكرر للنجم الجزائري “فوزي غلام” بداعي الإصابات المتكررة.

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ولفت سيرخيو ريجيلون الانظار خلال فترة إعارته من ريال مدريد لإشبيلية في الموسم الحالي، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن ريال مدريد مستعد لبيع لاعبه الشاب في حال وصول عرض في حدود 25 إلى 30 مليون يورو نظراً لصعوبة حصوله على مكان بتشكيلة ريال مدريد الأساسية حيث يتواجد الثنائي “فيرلان ميندي ومارسيلو”.

وتجدر الإشارة إلى أن نابولي سيجد منافسة شرسة أمام أندية وإيفرتون من ، بعد تقدمهما بعروض جادة من أجل الحصول على توقيع ريجيلون، كذا إشبيلية الذي يرغب في الاحتفاظ به لعام آخر على الأقل.

سيرجيو ريجيلون لاعب ريال مدريد واشبيلية – صور Getty

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