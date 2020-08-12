كيف رد ريال مدريد على ظهور داني سيبايوس بقميص ريال بيتس؟

تنوي إدارة ريال مدريد الاعتماد على اللاعبين العائدين من الاعارات خلال الموسم المقبل 2021/2020 بدلاً من إبرام صفقات جديدة، بهدف ترميم الصفوف بسبب الازمة المالية التي سببها فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وبحسب الصحافة الاسبانية اليوم الثلاثاء فإن ريال مدريد قرر بالفعل إعادة كل من النرويجي “مارتن أوديجارد” والدولي الاسباني “داني سيبايوس“، بعد أن لعبا موسم 2019/2020 بنظام الاعارة لريال سوسيداد وآرسنال -على الترتيب-.
وكان داني سيبايوس قد تحدث في وقت سابق حول مستقبله مع النادي الملكي عقب التتويج بكأس الاتحاد الانجليزي مع ارسنال للصحافة الاسبانيه وقال “لقد ظل ريال مدريد قريباً مني طوال الموسم وقد تحدثت مع الرئيس فلورنتينو بيريز وهنأني بالفوز باللقب وانا ممتن لذلك. انا لاعب لريال مدريد الآن وانا سعيد بذلك ”
وظهر سيبايوس في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مرتدياً قميص ناديه القديم ريال بيتيس خلال عطلته الصيفية ما أثار جدلاً حول مستقبله واعاد الحديث حول امكانية عودته إلى النادي الأندلسي تحت قيادة المدرب مانويل بيلجريني، إلا أن إدارة ريال مدريد قابلت تلك اللقطة بالتأكيد على رغبتها في استمرار اللاعب للموسم المقبل عبر صحيفة ماركا.
وقدم داني سيبايوس مستوى جيد خلال الموسم الماضي مع آرسنال جعل مدربه الاسباني “ميكيل آرتيتا” يطلب ضمه بشكل رسمي من ريال مدريد، غير أن زين الدين زيدان كان له رأي آخر حسب صحيفة ” الماركا”.
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