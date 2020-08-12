رياضة | تطورات جديدة بشأن انتقال دونجا إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن انتقال دونجا إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن تطورات جديدة بشأن انتقال نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز إلى القلعة البيضاء، في انتقالات الصيف.

وأوضح ميدو عبر برنامجه اوضة اللبس المذاع على قناة النهار، أن الزمالك حصل على توقيع دونجا منذ يومين في حضور مرتضى منصور رئيس النادي.

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وأكد أن دونجا سيتجه لإدارة بيراميدز ويتنازل عن جزء من مستحقاته لرغبته في الانتقال لصفوف الزمالك من أجل التواجد بشكل أساسي في صفوف منتخب مصر.

وشدد ميدو على أهمية انتقال دونجا إلى الزمالك، وأنه سيكون له دور كبير في الفريق، خاصة عندما يخوض المباريات بجانب طارق حامد في وسط الملعب والمباريات الماضية أثبتت حاجة الزمالك لدونجا، مشيرا إلى أنه لاعب مميز ووجوده سيمثل قوة إضافية لخط وسط الأبيض.