رياضة | مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا قبل إنطلاقه بفترة.

ولم تلعب بعد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال حيث ستنطلق بداية من اليوم الأربعاء 12 أغسطس بمباراة باريس سان جيرمان ضد نظيره أتالانتا.

وستقام مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا من مباراة واحده وليس ذهاب وإياب وفي دولة البرتغال حسب ما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بسبب التغييرات التي حدثت بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وتأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا كل من "باريس سان جيرمان وبرشلونة ومانشستر سيتي وأتالانتا وبايرن ميونخ وليون ولايبزج وأتلتيكو مدريد".

وبعد حسم الفرق الأربعة التي ستصعد إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل 15 أغسطس بأخر مباراة ستلعب في الدور ربع النهائي من البطولة ستبدأ منافسات دور الأربعة.

وستلعب المباراة الأولى من الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 18 أغسطس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

بينما ستلعب المباراة الثانية من الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 19 أغسطس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.