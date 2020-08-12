رياضة | ميدو يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أوباما مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أوباما مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، عن وجود أزمة جديدة داخل أروقة القلعة البيضاء، بسبب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار ميدو في برنامجه اوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن الزمالك يواجه صعوبة في تجديد عقد الثنائي يوسف أوباما وحازم إمام.

وأكد أن إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، منزعجة من الثنائي بسبب مماطلة اللاعبين في التجديد.

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وأوضح ميدو أن مشاركة أوباما مع الزمالك الفترة المقبلة، ستكون قليلة، بسبب أزمة ملف التجديد للاعب ومماطلته في التجديد.

وشدد على أن الزمالك سيتأثر بشكل كبير بسبب غياب أوباما عن المباريات، نظرا لأن الاعب يلعب بمركز 10 ويقوم بالربط بين لاعبي الوسط والهجوم وهو الدور الذي فقده الفريق الأبيض في مباراتي المصري والاتحاد.

وواصل ميدو حديثه موضحا أن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك يحاول تجهيز بديل ليوسف أوباما وقام بتجربة أحمد سيد زيزو بهذا المركز تحسبا لفشل مفاوضات التجديد مع أوباما.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، أمس في الدوري المصري الممتاز.