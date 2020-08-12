رياضة | استقالة أيمن المزين من تدريب طنطا.. ومحمد صلاح الأقرب لخلافته

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر استقالة أيمن المزين من تدريب طنطا.. ومحمد صلاح الأقرب لخلافته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا بإستقالته من منصبه لمجلس إدارة النادي بعد الخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة الإثنين الماضي.

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وعلم الخليج 365 الرياضي، أن محمد صلاح مدرب الزمالك السابق هو الأقرب لخلافة المزين لتولي المهمة الفنية لأبناء السيد البدوي في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن طنطا يحتل المركز السادس عشر في ترتيب بطولة الدوري العام بعد حصد 16 نقطة من 19 مباراة.