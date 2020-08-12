رياضة | اتحاد الكرة: ندرس تغيير موعد لقاء الأهلي والانتاج بسبب برشلونة والبايرن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: ندرس تغيير موعد لقاء الأهلي والانتاج بسبب برشلونة والبايرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عن إمكانية تغيير موعد لقاء الأهلي والانتاج يوم الجمعة لتعارضه مع موعد بايرن وبرشلونة.

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وقال فضل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هناك تفاصيل كثيرة لها علاقة بالمنظومة في هذه المسألة، فمن الممكن أن يرفض الأمن في حالة تغيير المعاد وهناك فرق تعتاد على اللعب بهذا الملعب".

وأكمل: "عرضنا تغيير موعد الأهلي والانتاج على لجنة المسابقات وهي صاحبة القرار".