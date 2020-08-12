شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يتقاضى راتبا في يوفنتوس أكثر من مدربه 15 مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يتقاضى راتبا في "السيدة العجوز" أكثر من راتب مدربه أندريا بيرلو الذي تولى المهام عقب إقالة ساري 15 مرة.

وأشارت الصحيفة أن بيرلو وقع مع يوفنتوس على عقد لمدة عامين براتب سنوي 1.8 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت، فيما أن كريستيانو رونالدو يتقاضى 31 مليون يورو بما يعنى أضعاف مدرب اليوفي 15 مرة.

وكشفت أن هناك 18 لاعبا في يوفنتوس يحصلون على راتب أعلى من بيرلو، وقالت إن بيرلو سيحصل على أقل من نصف راتب ماوريسيو ساري المدرب السابق الذي كان يتقاضى 5.5 مليون يورو، أما المدير الفني الأسبق ماسيمليانو أليجري كان يحصل على 7.5 مليون يورو سنويا.