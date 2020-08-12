شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يخشى لعنة خروج الكبار من دوري الأبطال أمام أتالانتا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عند التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، يبدأ فصل جديد من المتعة والكروية عندما يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره أتالانتا الإيطالي على أرض ملعب «النور» في لقاء دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج»:

وكانت سادت حالة من التفاؤل داخل معكسر باريس سان جيرمان الفرنسي، منذ يومين بعد مشاركة كيليان مبابي، في التدريبات الجماعية للفريق، استعداد للمواجهة المرتقبة أمام فريق أتالانتا المقرر لها اليوم الأربعاء ولكن عاد مرة أخرى التشاؤم للمعسكر الباريسي من جديد بعد شكوك الجوهرة السمراء في لقاء اليوم.

وأشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إلى أن اللاعب شارك في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من التواء في كاحل القدم اليمنى، كان تعرض له اللاعب الفرنسي خلال مباراة سانت إيتيان، يوم 24 يوليو الماضي، في نهائي كأس فرنسا، مما جعل التفاؤل يسود معسكر الفريق الباريسي لشفاء الجوهرة السمراء الفرنسية، بينما خرجت تقارير صحيفة تزعم خروج مبابي خارج تشكيلة الفريق الفرنسي.

الجدير بالذكر أن توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، كان طلب من الجهاز الطبي لفريقه وضع خطة طبية طارئة للعمل على علاج النجم الفرنسي الشاب، وتجهيزه خلال أسرع وقت استعدادا للمواجهة المصيرية والحاسمة أمام فريق أتالانتا ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يخوض توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان لقاء اليوم بتشكيلة مكونة من، كيلور نافاس في حراسة المرمى، ودفاعا، خوان بيرنات، وبريسنيل كيمبيمبي، وتياجو سيلفا، وتيلو كيرر، ووسطا، ماركينيوس، وأندير هيريرا، وإدريسا جاي، وهجوما، نيمار وبابلو سارابيا، وماورو إيكاردي.

وفي الجهة المقابلة، ومن المتوقع أن يدخل أتالانتا اللقاء بكلا من، جوليني في حراسة المرمى، ودفاعا، بيرات ديمستي – ماتيا كالدارا – بوشكو شوتالو، ووسطا، روبن جوسينس – شيو – مارتين دي رون – هانس هاتبور – روسلان، وهجوما، دوفان زاباتا – بابو جوميز.

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