شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ظهور مرتضى منصور على شاشة قناة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طارق يحيي، نجم الزمالك السابق، عن موعد ظهور مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك عبر شاشة القناة الرسمية للنادي. وقال يحيي خلال حلقة الثلاثاء من برنامج زملكاوي:«انتظروا المستشار مرتضى منصور في حوار خاص على شاشة قناة الزمالك مساء الخميس المقبل». وأتم يحيي تصريحاته قائلاً:«أنا من سأدير الحوار مع رئيس نادي الزمالك». وكان الزمالك قد أطلق قناته الفضائية بشكل رسمي في الثاني والعشرين من يناير من العام الجاري 2020. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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