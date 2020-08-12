اتحاد الجودو يسعى لتأهيل كوادر وطنية في التدريب والتحكيم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أمانة السر والسكرتارية الفنية بالاتحاد بضرورة الاهتمام بتأهيل الكوادر الوطنية في مجالي التدريب والتحكيم؛ من أجل مستقبل مشرق للمصارعة والجودو الإماراتي؛ استثماراً لقدرات اللاعبين المخضرمين؛ بهدف الاستمرارية، بعد نجاح تجربة العمل مع الصغار؛ من خلال برنامج العمل في المدارس الذي تواصل منذ سنوات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والمناطق التعليمية، وطالب بالتركيز على اللاعبين المخضرمين؛ بهدف الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، لتنعكس على جيل المستقبل ضمن خطة الاتحاد المستقبلية.

وقال: نأمل أن تشهد المرحلة المقبلة قبل الانتقال لمقر الاتحاد الجديد في منطقة بني ياس، اتساع قاعدة المدربين والحكام في المجالين بالاستعانة بمختلف الكفاءات الرياضية من المواطنين والمقيمين، الذين أسهموا في مرحلة تأسيس اتحاد اللعبة.

وأكد الدرعي ضرورة مواكبة التطور الرياضي العلمي؛ استثماراً لكافة الجوانب الفنية الحديثة؛ من خلال تجميع كل الخبرات؛ للاستفادة من أفكارهم وتجاربهم في مختلف المجالات التي تسهم في دفع ودعم رياضة الإمارات.