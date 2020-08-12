ختام ناجح لدورة حكام الجولف العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بنجاح دورة دراسات المستوى الأول لحكام الجولف والتي أقيمت «عن بعد» وعبر تطبيق (ZOOM) ونظمها الاتحاد العربي للجولف بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، بمشاركة 45 مشاركاً من العاملين بساحات الجولف على مستوى الحكام والأجهزة الفنية والإدارية وحتى اللاعبين من الجيل الاول للعبة، وتعتبر الدورة ضمن أجندة الاتحاد العربي للجولف والهادفة للارتقاء بكوادر اللعبة واطّلاعهم على كل ما هو جديد في عالم اللعبة، وساهمت الجامعة التونسية للجولف بدرجة كبير في توفير فرصة إقامة الدورة بتقديم الجوانب اللوجستية، وأشرف عليها المحاضر الدولي الأردني هاني العبد اللات رئيس الاتحاد الأردني للجولف رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي للجولف.

وثمن المحاضر الدولي هاني العبد اللات رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي للجولف المشاركة الكبيرة في الدورة معرباً عن سعادته بالنجاحات التي شهدتها الدورة والتفاعل الكبير للمشاركين مع مواد القانون.

ووجه شكره وتقديره للقائمين على الاتحاد العربي للجولف بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي لحرصهم للوصول باللعبة وكوادرها لأعلى الدرجات، وأشار هاني إلى أنه تم إرسال الرابط للمشاركين لتقديم الامتحان في الوقت المناسب لهم، وسيتم تقديم شهادات معتمدة من الاتحاد الدولي للجولف للناجحين.

من جانبه أكد عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي للجولف أن اتحاد اللعبة ووفق توجيهات ورؤية الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد وبمتابعة من المكتب التنفيذي يحرص على تنظيم أنشطة الاتحاد من دورات وبطولات وندوات واجتماعات.

وقال: الاتحاد العربي يواصل السير قدماً على تطوير كافة مناحي اللعبة عربياً، وذلك من خلال تنظيم دورة المستوى الثاني للحكام العرب التي ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل.