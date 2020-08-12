شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يغري هيدرسيفيلد بـ500 ألف يورو لخطف رمضان صبحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يكثف مسؤولو النادي الأهلي في الساعات الجارية من محاولاتهم لشراء رمضان صبحي نجم هجوم هيدرسيفيلد الإنجليزي، بعد انتهاء إعارته للفريق الأحمر في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وأكد مصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالأهلي أن العرض الرسمي الأحمر لشراء رمضان وصلت قيمته مليونين و500 ألف يورو، بينما تضمن العقد إمكانية دفع الأهلي 500 ألف يورو إضافية على طريقة «البونص» حال حدوث عدد من الأمور أبرزها فوز الأهلي بالنسخة الجارية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المصدر أن العروض الأخرى التي وصلت لهيدرسيفيلد لشراء رمضان لم تتجاوز العرض الأحمر، والتي يعد أبرزها من أولمبياكوس اليوناني وفيورتينا الإيطالي وأحد الأندية التركية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي المصري يغري هيدرسيفيلد بـ500 ألف يورو لخطف رمضان صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.