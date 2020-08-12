شكرا لقرائتكم حارس المصري: أتهموني بنقل العدوي لزملائي.. وأجريت مسحة على نفقتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد مسعود، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إنه لا أساس من الصحة لما تردد عن اصابته بفيروس كورونا، مؤكدا:"اجريت مسحة طبية على نفقتي، وجاءت نتيجتها سلبية".
وقال أحمد مسعود، في تصريحات عبر برنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه عبر فضائية "اون تايم سبورتس":": "البعض اتهمني بأني سبب نقل العدوي لباقي زملائي بالفريق بعد حضوري جنازة والدتي، وهذا غير صحيح، أنا لا أعاني من كورونا".
وتابع: "أنا مش عايز ألعب كورة تاني بسبب الضغوط اللي عليا الفترة الأخيرة والهجوم عليا بيبقى زيادة عن اللزوم من يوم ماتش السوبر امام الأهلي وأنا معنديش مشكلة"،،مضيفا:"انا استحملت كتير علشان خاطر النادي المصري اللي بعتبره كل حياتي وبكن للناس فيه كل إحترام، أنا والدتي توفت من فترة وكفاية عليا اللي أنا فيه".
وختم: "بمر بظروف صعبة في الفترة الماضية بسبب وفاة والدتي، وللأسف مفيش حد بيقدر"ّ
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