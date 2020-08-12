شكرا لقرائتكم خالد مهدى: مختار يقود تدريبات الانتاج الحربي وجاهزون لمواجهة الأهلى الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن خالد مهدي مدير الكرة بالانتاج الحربي شفاء كل عناصر فريقه من فيروس كورونا ليصبح الفريق جاهزا لعودة بطولة الدوري ، وكان أخر لاعب بالفريق مصاب بكورونا قد ظهرت نتيجة المسحة الخاصة وجاءت سلبية وخضع مختار مختار المدير الفني للانتاج لمسحة تأكيدية جاءت سلبية تماما .

وأضاف مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي، أنه لا يوجد أي إصابة بكورونا في صفوف الفريق وجميع اللاعبين جاءت نتائجهم سلبية وأنهم سيخضعون لاجراء مسحة غدا، مضيفا مختار موجود في المعلب منذ 5 أيام ومباراة الأهلي في موعدها الجمعة القادمة

وواصل حديثه قائلا مختار مختار عاد لقيادة تدريبات الإنتاج الحربي ولا يوجد لدينا أي إصابات بفيروس كورونا ، مضيفا أن مجدى عبد العاطي موجود معانا ومستمر حتى نهاية الموسم وباق مع الجهاز الفني بقيادة مختار وعن استاد الاهلى الجديد قال : "شركة استادات أجرت ملعب السلام من هيئة الإنتاج الحربي لمدة 10 سنوات فقط مر منها عامين ونصف ، مؤكدا أن لافتة ملعب السلام ستحمل اسم الأهلي والراعى واستاد السلام ، وأن الانتاج الحربي ليس له علاقة بتأجير الملعب للنادي الأهلي لمدة 25 عاما Advertisements

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الأهلى يوم 14 أغسطس الجارى بالجولة 19 لمسابقة الدورى العام .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.