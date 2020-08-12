شكرا لقرائتكم عبد الرؤوف: نعاني من تجريح شخصي بالحكام.. وأعتب على الجبلاية عدم معاقبة المتتجاوزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق أن هناك ضغوط علي الحُكام من اتحاد الكرة والإعلام، قائلا: وصلنا في فترة إن كان فيه تجريح شخصي في بعض الحكام، في اوروبا الناس بتنتقد الحكم فقط في مستواه الفني وده شئ طبيعي، لكن في مصر بيتم التهكُّم والسخرية من بعض الناس اللي بتنقل الأسلوب ده للجماهير

قال خلال تصريحات تلفزيونية: "أعتب علي اللجنة الخماسية لعدم تطبيق العقوبات علي المُتعدين علي الحكام سواء ببيانات أو تصريحات، وكان لازم النادي المصري يتعاقب لما المسئولين بيه صرّح وا بـ إن محمد عادل ميحكمش للنادي تاني".

أشار: "العمل في التحكيم يُؤثر علي الفرد بشكل سلبي علي المستويين المادي والأُسري، وأي حكم حتي لو بيشتغل شغلانة تانية للأسف بيهتم بالتحكيم بشكل أكبر، ولازم الحُكام يتساووا جميعاً في الجانب المادي، لإن في الآخر كل الحكام اللي في الملعب عبارة عن تيم واحد بيشتغلوا لنفس الهدف، وأي خطأ فردي بيتحمله الجميع، وكذلك أي إنجاز".

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أردف: "إدارة مباريات الأهلي والزمالك تُحقق الشهرة للحكم في بداياته فقط، وبشكل شخصي لو عاد بي الزمن أُفضل إدارة مباراة حماسية لفريقين مُتوسطين، أكتر من إدارة مباراة محسومة أو في نهاية موسم سواء للأهلي أو الزمالك.

استطرد: "الاتحاد الدولي مانع الإعلان عن عقوبة أي حكم علي الملأ طالما الخطأ في الشق الفنِّي، لكن يُفضل الإعلان عن العقوبة لو كانت في الشق السلوكي".