شكرا لقرائتكم خبير لوائح: قضية الزمالك في نادي القرن ستفشل 100% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد بيومي خبير اللوائح والمستشار القانوني السابق للزمالك في قضية نادي القرن، ستفشل بنسبة 100% بعدما تركها خلال الأيام الماضية.

وقال بيومي خلال تصريحات تلفزيونية: "قدمت 60% فقط مما لدي في هذه القضية، بطبيعتي لا أكشف كل أوراقي لأني لا أعلم الخطوة التالية وما سأفعله من طعون أو إجراءات".

وتابع: "فكرة نادي القرن ظهرت في يونيو 1999، كيف أعد لها الاتحاد الأفريقي لائحة عام 94 ؟!، لم يكن هناك شيئًا اسمه نادي القرن في هذا التوقيت".

و سرد محمد بيومي كواليس انسحابه من القضية، قائلا: "انسحبت لان كان هناك شروط متفق عليها مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك"

واردف: أول هذه الشروط انني لا أريد مساعدة من احد لي في هذا الملف، خاصة ان مثل هذه القضايا يتولى امرها شخص واحد فقط.

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وتابع: هذه القضية صعبة منذ عشرون عاما وتحتاج لخطة معينة، وتحدث عن الشرط الاخر قائلا: المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالقضية.

واكد: بعد انتهائي من الملف الخاصة بالقضية اعلن مرتضى انه سوف يعرض الملف على محامي اجنبي، والمحاميين الاجانب يجيدون قضايا فض المنازعات.

كما كشف بيومي ، أنه تواصل مع أحد مسئولي اتحاد الكرة، وكان موجودًا منذ عام 94 وحتى الآن.

أشار: "سألت مصدر موجود في اتحاد الكرة منذ عام 94 وحتى الآن، هل تلقيتم معايير من الاتحاد الأفريقي حول اختيار نادي القرن ؟!، وكانت إجابته لا، وسألت أكثر من مسئولين في اتحاد قاري وجميعهم نفوا ذلك".

وواصل: "ما حدث عبارة عن صفقة بين رئيس الاتحاد الأفريقي، الكاميروني عيسى حياتو في هذا التوقيت، والسكرتير العام للكاف مصطفى مراد فهمي، بأن يحصل منتخب الكاميرون على منتخب القرن رغم أن رصيده لقبين في أمم أفريقيا على حساب منتخب مصر صاحب البطولات الاربعة، وأن يحصل الأهلي على لقب نادي القرن على حساب الزمالك صاحب البطولات الأكثر".