شكرا لقرائتكم أبو العلا: تعادل الزمالك أمام الاتحاد نتيجة عقابية و مصطفي محمد عصبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
علق محمد أبو العلا, نجم الزمالك السابق, على تعادل الزمالك أمام الاتحاد السكندري بهدف لمثله أمس ضمن منافسات الدوري الممتاز، قائلا إنه بمثابة نتيجة عقابية للفريق.
وقال أبو العلا في برنامج جمهور التالتة على قناة ON TIME SPORT2 ، أن القلق تسبب في النتيجة العقابية ولا بد من وجود جدية على لاعبى الزمالك وأنهم تأخروا في حسم اللقاء وتغطية الهدف بهدف ثاني.
وأكد أبو العلا أن أداء كارتيرون جيد والزمالك تسابق في اهدار الفرص مما تسبب في التعادل لعدم تعزيز الهدف ، مضيفا فرجانى ساسي يجيد اللعب في عمق الملعب في أي مركز سواء الوسط المدافع أو صانع الألعاب ولكنه لا يجيد اللعب على الأطراف.
وأرجع عدم تسجيل مصطفي محمد مهاجم الزمالك الأهداف إلى أنه عصبي علاوة على استعجاله الدائم على احراز الأهداف، مؤكدا أن بن شرقي لاعب ذكى جدا ويلعب بكل حيوية ولا تشعر بغيابه .
وتابع الزمالك يلعب بانتشار وفكر جيد ولا تشعر بغياب اى لاعب بسبب مشاركة جميع اللاعبين
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