شكرا لقرائتكم سفير مصر بالمغرب: اهتمام اعلامي منقطع النظير بمباراتي الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف السفير المصري بالمغرب أشرف إبراهيم، أن المملكة المغربية اتخذ إجراءات مشددة ضد فيروس كورونا رغم تزايد الأعداد بعد إجازات عيد الأضحى المبارك.

وقال السفير المصري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: المغرب اتخذ إجراءات مشددة ضد كورونا ولكن الأعداد بدأت تزيد في حدود ألف إصابة بشكل يومي، وقد يكون ذلك نتيجة اختلاط العيد والمناسبات، لأن اختلاط المغاربة أكثر من مصر، ولكن هناك متابعة بإجراء مسحات دورية لأي مخالط للمصابين وهذا ساهم في خفض أعداد الوفيات.

أضاف: هناك اهتمام إعلامي بمباراتي الأهلي والزمالك، خاصة أن البطولة مهمة لكلا الفريقين في المغرب، وسيواجهان أقوى ناديين مصريين، الحماس قوي جداً، والدوري المغربي مشتعل في المنافسة بعد خسارة الوداد وتصدر الرجاء خاصة أن الناديين من مدينة واحدة والمنافسة تاريخية.

واصل: لم يتحدد بعد أمر الحضور الجماهيري في المباراتين، ولكن أعتقد أنه لن يكون هناك تواجد جماهيري ولو حتى بأعداد قليلة، بسبب الاجراءات الحاسمة من السلطات المغربية.

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استأنف: الزمالك هو من تواصل معي حتى الآن، بداية بمسألة عودة أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وبعد ذلك سألوا عن الإقامة بالفنادق في الوضع الحالي ومازالوا يفاضلون في الأمر، ولكن حتى الآن لم يتواصل معي الأهلي ومازال هناك وقت طويل.

استكمل: تمد مد إغلاق المطارات حتى 11سبتمبر المقبل، ولا توجد حركة سفر الآن، بسبب فيروس كورونا.

واختتم: الجماهير المغربية تكن كل الاحترام لمصر، وحضرت مباراة الأهلي والوداد والزمالك ونهضة بركان، وطوال المباراة كان هناك ود بين الجماهير، ونستمتع بوجود الفرق المصرية لأنها تنقل إلينا الأجواء المصرية، جاهزين لمساعدة الأهلي والزمالك وبيراميدز في الفترة المقبلة وكذلك الاسماعيلي.