شكرا لقرائتكم مهدي: جاهزين للأهلي رغم النقص العددي.. وستاد السلام نسخة من ملعب هزاع زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد خالد مهدي مدير الكرة بفريق الانتاج الحربي، على جاهزية فريقه لمواجهة الاهلي بالدوري رغم النقص العددي.
وقال مهدي خلال تصريحات تلفزيونية: "أصبح لدينا شكل فريق يمكنه مواجهة الأهلي، يتبقى بعض اللاعبين مازال أمامهم بعض الأيام لينضموا لنا في التدريبات.
واردف: نعلم ان المتاحين غير كافيين لخوض مباراة الاهلي ولكننا نريد ان نعمل.
وعن ستاد الاهلي قال: بالفعل تم وضع شعارالأهلي على ملعب السلام ولكنه مازال اسمه ستاد السلام وبالأسفل اسم الاهلي والشركة الراعية..
وتابع: الملعب أصبح نسخة من ملعب محمد بن هزاع الاماراتي، النجيل تم تغييره بالكامل وكل شىء تم على اعلى مستوى.
واتم كلماته: الشركة من حقتها ان تستثمر وتأجر وتخدم منتخب مصر والاهلي وجميع الأندية.
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