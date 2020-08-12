شكرا لقرائتكم دجيش: في عوار باللوائح لمن يتجاوز في حق الحكام.. وأكبر خطأ إلغاء هدف دجلة في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أيمن دجيش الحكم الدولي السابق أن هناك عوار في اللوائح لمن يتجاوز في حق الحكام قائلا: "اللايحة عندنا إن اللي بيعتدي علي حكم بيتوقف 8 مباريات فقط ، لازم العقوبات تكون مُغلظّة بشكل أكبر ، لازم كـ حكم لما تنزل الملعب يكون ضهرك مَحمي، وده دور اتحاد الكورة الحكم واجبه يجتهد ويشتغل علي نفسه وواجب اتحاد الكورة إنه يحميه".

قال خلال تصريحات تلفزيونية: أعتقد أنه يجب إسناد إدارة الـVar لـ حُكام يمتلكون خبرات كبيرة تجنباً للأخطاء، مضيفا: "الأخطاء التحكيمية موجودة في أي مكان في العالم، لكن الـVar هيحدّ شوية من الأخطاء دي، واتحاد الكورة قدّم المستحيل عشان النظام يتطبق في مصر في الموسم الحالي، الناس كلها في البداية كانت بتقول مستحيل النظام يتطبق قبل بداية الموسم الجديد".

أوضح: "اتعمل 5 معسكرات ممتازة للحكام قبل فترة كورونا، سواء في الجزء الفنِّي أو ما يتعلَّق بالـVar، والمسئولين عن التحكيم في مصر بيأدوا عملهم بشكل جيّد، كما أن السِمات الشخصية تحسم قدرة الحكم علي إدارة المباريات الكبيرة، ويجب أن يكون هناك إعداد نفسي جيّد لبعض الحكام قبل تلك المباريات".

أضاف: "أكبر خطأ لي في مسيرتي التحكيمية هو إلغاء هدف محمد هلال لاعب دجلة أمام الزمالك في 2016".