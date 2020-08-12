شكرا لقرائتكم أبو العلا: تعرضت لظلم كبير وكنت كبش فداء في الزمالك ورحلت قبل الأوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد أبو العلا, نجم الزمالك السابق, عن أسباب رحيله عن نادي الزمالك والظلم الذي تعرض له.

وقال أبو العلا في برنامج جمهور التالتة على قناة ON TIME SPORT2 ، تعرضت لظلم كبير أثناء وجودى في نادى الزمالك بشهادة كل زملائى وكنت كبش فداء مضيفا كنت أركز في كرة القدم فقط والنواحى البدنية والفنية ولكن كانت هناك أبعاد أخري لم أتلفت إليها حينها,

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وواصل حديثه قائلا كان هناك كبش فداء سنويا في الزمالك من 2004 حتى 2009 حتى أتى على الدور بعد رحيل الكبار أمثال تامر عبد الحميد ، وطارق السيد والسعيد، وبشير التابعى وجمال حمزة وعبد الحليم على، و مدحت عبد الهادي ووائل القباني ،ووليد عبد اللطيف وجميعهم رحلوا قبل الأوان بسبب عدم وجود موضوعية في التسويق.

وتابع أبو العلا كانت هناك حسابات أخري في الزمالك ولكن الوضع اختلف الان ، والسوشيال ميديا والاحصائيات الموجودة حاليا تساعد على تقييم اللاعبين بعكس الأعوام الماضية ، مضيفا كنت من اهم اللاعبين في وقتى ويتم بناء الخطة عليا