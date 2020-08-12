شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: الزمالك لديه أزمة فى خط الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن الزمالك يعاني من أزمة حقيقية فى الخط الهجومي وهو ما ظهر عليه فى مباراتي المصري والاتحاد السكندري.

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وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيونية: "الزمالك نجح فى تخطي مباراة المصري بسبب النقص العددي للفريق البورسعيدي، ولكن على الرغم من غياب 11 لاعب عن الاتحاد السكندري فشل فى تحقيق الفوز".

وأضاف: "الزمالك لم يستغل النقص العددي لزعيم الثغر بسبب استهتار لاعبيه فرص حقيقية أمام المرمي ويرجع ذلك لرعونة اللاعبين".