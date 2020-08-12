شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: الزمالك لديه أزمة فى خط الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن الزمالك يعاني من أزمة حقيقية فى الخط الهجومي وهو ما ظهر عليه فى مباراتي المصري والاتحاد السكندري.
وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيونية: "الزمالك نجح فى تخطي مباراة المصري بسبب النقص العددي للفريق البورسعيدي، ولكن على الرغم من غياب 11 لاعب عن الاتحاد السكندري فشل فى تحقيق الفوز".
وأضاف: "الزمالك لم يستغل النقص العددي لزعيم الثغر بسبب استهتار لاعبيه فرص حقيقية أمام المرمي ويرجع ذلك لرعونة اللاعبين".
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