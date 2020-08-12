شكرا لقرائتكم فضل: ندرس تغيير موعد لقاء الأهلي والانتاج بسبب برشلونة والبايرن.. وتكريم صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عن إمكانية تغيير موعد لقاء الأهلي والانتاج يوم الجمعة لتعارضه مع موعد بايرن وبرشلونة.

قال فضل خلال تصريحات تلفزيونية: "هناك تفاصيل كثيرة لها علاقة بالمنظومة في هذه المسألة، فمن الممكن أن يرفض الأمن في حالة تغيير المعاد وهناك فرق تعتاد على اللعب بهذا الملعب".

وأكمل: "عرضنا تغيير موعد الأهلي والانتاج على لجنة المسابقات وهي صاحبة القرار".

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أردف :"نتواصل مع محمد صلاح، لابد ان نقدم تكريم يليق به وبانجازاته.

استطرد: لا تقلقوا علينا، ننتظر فقط تحديد موعد مناسب منه من اجل تكريمه.