شكرا لقرائتكم طارق السيد: قرار عودة الدوري الممتاز خاطئ بسبب ضغط الوقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق أن قرار عودة الدوري كان قرارا خاطئا بسبب ضغط الوقت وعدم قدرة الأندية علي الاستعداد لاستئناف المباريات بصورة جيدة، وقال طارق السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك أن الأندية كانت تحتاج لفترة لا تقل عن 8 أسابيع للاستعداد لعودة الدوري، فضلا عن أن ضغط المباريات سيتسبب في مزيدا من الإصابات خلال الفترة المقبلة وهو ما بدأ يظهر مع انطلاق المباريات الرسمية.

وعن إصابة 17 لاعبا من المصري البورسعيدي بفيروس كورونا، اكد طارق السيد أنه لا بد وأن يتم إيقاف الدوري لأن عدد المصابين كبير نسبيا في فريق واحد بخلاف أن لاعبي المصري اختلطوا بعدد كبير من اللاعبين والأشخاص علي مدار الأيام الماضية.

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وعن رأيه في تعادل الزمالك أمام الاتحاد السكندري في المباراة الماضية للزمالك بالدوري ، فقال طارق السيد أن تركيز اللاعبين في اخر ربع ساعة هو سبب التعادل، و أنه يعيب علي لاعبي الزمالك مثل تلك الأخطاء البسيطة والتي قد تكون سببا في خسارة الفريق للبطولة الأهم وهي دوري ابطال افريقيا.

ووجه طارق السيد رسالة لمصطفي محمد مهاجم الزمالك قائلا أن عليه التركيز داخل الملعب والابتعاد عن السوشيال ميديا لاستعادة مستواه ، كما طالب جمهور الزمالك بعدم مهاجمة مصطفي محمد لأنه لاعب موهوب ولكن ينقصه الخبرة، مشددا علي ان كثرة الضغوط قد تجعله يبتعد عن مساره المتوقع في قيادة هجوم الزمالك.

من ناحية اخري أكد طارق يحيي نجم الزمالك الأسبق ، ان معظم لاعبي الزمالك لا يحصلون علي حقهم الإعلامي ولا المعنوي في المنتخبات، وقال طارق يحيي في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ان كل لاعبي الزمالك يتعرضون لظلم فني في المنتخبات بسبب اختيارات المدربين.