شكرا لقرائتكم أسوان يحسم غياب فادي فريد عن مباراة نادي مصر بعد إصابته أمام مصر المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب فادي فريد مهاجم نادي أسوان وهداف أبناء الجنوب، عن مباراتهم أمام نادي مصر المقرر لها غداً الخميس، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام مصر المقاصة، في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي ضمن مؤجلات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بفوز المقاصة بهدفين مقابل هدف، حيث كان فادي فريد قد خرج في تغيير اضطراري بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

من جانبه، أكد الجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى المدير الفنى، للاعبي الفريق على ضرورة أن يظهر الفريق بصورته ومستواة الحقيقى خلال المباراة القادمة والسعى نحو نقاط المباراة الثلاث بصورة جدية تؤكد إمكانات اللاعبين والفريق وجدارتهم بالبقاء فى الدورى الممتاز فى ظل دعم ومساندة مجلس الإدارة والسعى الدائم نحو توفير كل متطلبات وإحتياجات الفريق خلال هذه الفترة.

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كان أبناء الجنوب قد خاضوا خمس مباريات ودية فى يوليو الماضي، وذلك بعد عودة النشاط الرياضى الذى توقف فى شهر مارس بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تعادل أسوان فى أربعة لقاءات بنفس النتيجة 1/1، وكان اللقاء الأول أمام النادى الإسماعيلي ثم المقاولون العرب وإنبى والمقاولون مرة أخرى، قبل أن يخسر تماسيح النيل فى المباراة الودية الأخيرة قبل إجازة العيد، أمام نظيره وادى دجلة بنتيجة 3/2، فى لقاء مثير.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا 8 أخرى، كما سجل هجوم أسوان 20 هدفًا واستقبلت شباكهم 29 هدفًا.