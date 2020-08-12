شكرا لقرائتكم محمد بيومي: أنا أهلاوي .. لكن الزمالك هو بطل القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بيومي، خبير اللوائح والمستشار القانوني السابق للزمالك، أنه أهلاوي لكن الزمالك صاحب حق وهو بطل القرن.

وقال بيومي خلال تصريحات تلفزيونية: "أنا أهلاوي لكن الزمالك صاحب حق والأهلي ليس نادي القرن، الزمالك أحق باللقب".

وأكمل : "أبلغت مرتضى أن نتيجة القضية يا سحب اللقب من الأهلي ومنحه للزمالك، أو حجب اللقب عن إفريقيا، وقلت أن القضية من الممكن أن تستمر لمده عام أو عام ونصف بحد أقصى لكن الإعلام حرّف كلامي".

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وأضاف: "مينفعش أروح الفيفا لإن الكاف هو صانع القرار الخاص بلقب القرن، ولا يجب الذهاب لمحكمة التحكيم الرياضي مباشرة يجب أن أتبع قانون الإجراءات وأهم شرط أن يكون لدي قرار نهائي من الجهة صانعة القرار وهى الكاف".

وتابع: "عندما يتخذ الكاف قرار بالرفض وعند الاسئتناف يرفض مرة أخرى عندها أذهب لمحكمة التحكيم الرياضي لأن لوائحه تسمح أن الاستئناف لديه إما الرفض أو الذهاب للمحكمة".