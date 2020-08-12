شكرا لقرائتكم ريال مدريد يعيد الحارس أريولا إلى باريس سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، عدم تفعيل بند تعاقده بشكل نهائي مع الحارس الفرنسي ألفونس أريولا، الذي دافع عن ألوانه الموسم المنصرم على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان.

ووصل الحارس الدولي الفرنسي البالغ 27 عاماً إلى النادي العاصمي شهر سبتمبر على سبيل الإعارة مع خيار التعاقد معه نهائيا، وذلك ضمن صفقة التخلي عن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لصالح سان جيرمان.

وقال ريال في بيان: يعلن ريال مدريد وصول فترة إعارة اللاعب ألفونس أريولا إلى نهايتها، كل الشكر لألفونس على تفانيه، احترافيته وسلوكه المثالي خلال هذا الموسم، ويتمنى له حظا سعيدا في خطوته المقبلة.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسبانية، قد يستدعي ريال الحارس الشاب الأوكراني أندري لونين، المعار إلى بلد الوليد خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، لكي يكون بديلا للحارس الأساسي الدولي البلجيكي تيبو كورتوا.