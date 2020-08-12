شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل الهيمنة على الاتحاد.. لقطة ختام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واصل الأهلي تفوقه على غريمه التقليدي الاتحاد، ومدد عقدة تمتد إلى قرابة الـ 8 أعوام، بعدما كسب مجددا لقاء الديربي.
وتفوق أهلي جدة بهدفين لهدف، يوم الأحد، على الاتحاد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الأسبوع 24 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويعود آخر انتصار للاتحاد على الأهلي في منافسات الدوري إلى موسم 2011-2012 بالدور الثاني، وذلك بهدف دون مقابل أحرزه نايف هزازي.
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