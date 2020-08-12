الوحدة يتفق مع مانع.. وعجمان يضم محمد إسماعيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمد مصطفى ونزار جعفر

اتفق الوحدة مع مانع محمد للانتقال إلى صفوفه قادماً من نادي شباب الأهلي في صفقة انتقال حر لموسم واحد.

وسيكون مانع أولى صفقات إدارة شركة نادي الوحدة من اللاعبين المواطنين.

ويذكر أن التعاقد، مع مانع جاء عقب تعثر صفقة انتقال البرازيلي الشاب بابلو مالديني لاعب فلامنجو البرازيلي.

وعلى جانب آخر، يواصل العنابي تدريباته في معسكره المغلق في العاصمة أبوظبي، وينتظر الجهاز الفني الضوء الأخضر لتحديد التجارب الودية.

من جهته، أعلن نادي الظفرة التعاقد مع المدافع مسلم فايز قادماً من الجزيرة بعقد يمتد لموسم واحد في صفقة انتقال حر، بعدما كان«الفارس» تعاقد مؤخراً مع أحمد يسلم من بني ياس ومحمد الجنيبي من الوحدة، كما نجح في تجديد عقد الكثيري وسهيل المنصوري وأعاد الهولندي رشوفيل.

وعلى جانب آخر، علم «الخليج الرياضي» أن إدارة شركة الظفرة تدرس عدة أسماء لاختيار بديل الهداف جواو بيدرو، ويرجح أن يكون الوافد الجديد الذي سيكمل أجانب الفريق من البرازيل، كما من المتوقع أن يتعاقد النادي مع لاعب أو اثنين على مستوى المحليين.

وأكد أحمد عمران القبيسي عضو مجلس إدارة شركة الظفرة لكرة القدم رئيس اللجنة الفنية المتحدث الرسمي باسم الشركة أن مسلم فايز لاعب جيد ولديه خبرة كبيرة في ناديين كبيرين، وقال القبيسي: «نتوقع أن يقدم اللاعب الكثير للظفرة بحكم خبرته ومستواه الفني المعروف».

وأكد مسلم فايز أنه يسعى لتقديم كل خبرته لمصلحة الظفرة وأن يكون على قدر الثقة والتحدي، معتبراً أن الظفرة من الأندية الطموحة التي تساعد اللاعبين في إبراز إمكانياته.

كما تعاقد عجمان مع محمد إسماعيل مدافع شباب الأهلي السابق، وضم الفجيرة اللاعب أحمد مال الله (28 عاماً) قادماً من الإمارات، كما تقدم «الذئاب» بعرض رسمي للتعاقد مع المدافع حمدان ناصر (23 عاماً) لاعب المنتخب الأولمبي وشباب الأهلي، على سبيل الإعارة لموسم واحد.

ويذكر أن الفجيرة تعاقد مؤخراً مع اللاعب رولي بونيفاسيا لاعب ارتكاز منتخب كوراساو والفيصلي السعودي في صفقة انتقال حر، ليصبح أول صفقات الفريق للاعبين الأجانب، فيما لايزال البحث جارياً عن مهاجم مميز وصانع ألعاب.