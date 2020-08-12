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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أريولا خارج الريال تاريخ النشر: 12/08/2020 استمع قرر ريال مدريد عدم تفعيل بند تعاقده بشكل نهائي مع الحارس الفرنسي ألفونس أريولا الذي دافع عن ألوانه الموسم المنصرم على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان.

ووصل الحارس الدولي الفرنسي البالغ 27 عاماً الى النادي الملكي على سبيل الإعارة مع خيار التعاقد معه نهائياً، وقد يستدعي الريال الحارس الشاب الأوكراني أندري لونين، المعار إلى بلد الوليد لكي يكون بديلاً لكورتوا.

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