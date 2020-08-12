فوز صعب لهاليب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية عالمياً، فوزاً صعباً في أول مباراة رسمية لها بعد استئناف نشاط التنس، بفوزها على السلوفينية بولونا هرتشوغ 6-1 و1-6 و7-6 (7-3) في دورة براغ الدولية.

واحتاجت هاليب المصنفة أولى في الدورة إلى ساعتين ونصف للخروج فائزة في العاصمة التشيكية.وكانت هاليب تخوض أول مباراة رسمية لها منذ تتويجها بلقبها العشرين في دورة دبي في فبراير الماضي.

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