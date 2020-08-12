شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ماراثون فرانكفورت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم سباق ماراثون فرانكفورت الألماني إلى قافلة الأحداث الرياضية التي وقعت ضحية فيروس كورونا المستجد هذا العام، بعد أن أعلن المنظمون إلغاء السباق الذي كان مقرراً في 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويعتبر ماراثون فرانكفورت الذي انطلق عام 1981، ثاني أكبر ماراثون في ألمانيا بعد برلين، وشهد عام 2019 مشاركة قرابة 27 ألف شخصاً.

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