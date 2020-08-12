شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الأسكتلندي مهدد بالتوقف والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت الحكومة الأسكتلندية من إمكانية إيقاف الموسم الجديد للدوري الممتاز لكرة القدم، بعد انتهاك بولي بولينجولي مدافع سيلتيك لقواعد الحجر الصحي.

وشارك بولينجولي (25 عاماً) في تعادل سيلتيك 1-1 مع كيلمارنوك يوم الأحد الماضي دون دخول الحجر الصحي، عقب عودته من إسبانيا.

وقدم المدافع البلجيكي اعتذاراً وقال إنه أخطأ في تقدير الموقف، وتعهد سيلتيك بفتح تحقيق، وقالت الحكومة الإسكتلندية في بيان أمس الثلاثاء «نتناقش حالياً مع النادي وسلطات كرة القدم لتبين الحقائق».

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