انطلاق كأس قائد شرطة رأس الخيمة السادسة للرماية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح العميد عبدالله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، بحضور العقيد الركن عبدالله أحمد عيسى بن سلمان مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والرائد عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، بطولة كأس القائد العام للرماية السادسة بنادي ضباط الشرطة، بمشاركة 5 إدارات عامة (مكتب القائد العام ومكتب نائب القائد العام والإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة والإدارة العامة للعمليات المركزية بالإضافة إلى الإدارة العامة للعمليات الشرطية).

وأشاد قائد عام الشرطة بالإنابة بالمستوى العام للمشاركين في البطولة، موضحاً أهمية مثل هذه البطولات لتطوير المستويات لدى منتسبي القيادة، وصولاً إلى إيجاد عناصر مميزة للرماة لتحقق مكاسب رياضية على مستوى المشاركات في المنتخبات الداخلية للقيادة.

وأضاف العميد الحديدي أن شرطة رأس الخيمة ستوفر كل الدعم من أجل تطوير الرياضة الشرطية ودعم الرياضيين بما يتناسب والطموحات التي يمكن تحقيقها على مستوى منتخبات القيادة ورفدها باللاعبين الذين يتميزون بنتائج إيجابية في كافة المنافسات الرياضية.