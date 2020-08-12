اخبار الرياضه

دوري الأبطال في سينما السيارات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال في سينما السيارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيتم عرض منافسات ربع نهائي ونصف نهائي في الشارقة كلّ ليلة في الساعة 11 مساءً، عقب عروض الأفلام الليلية التي يتم بثها في تمام الساعة الثامنة مساءً.
في الأسبوع الماضي، احتفل المشجّعون بفوز فريق مانشستر سيتي على ، وفوز على نابولي، حيث تأهل الفريقان الفائزان إلى ربع النهائي، وستعرض اليوم الأربعاء مباراة أتلانتا مع باريس سان جيرمان.
ويتم عرض المباريات بمجمّع مدار بالجادة في منطقة مويلح بالشارقة بشكل مجاني، والحجز يكون على أساس الحضور المُبكر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دوري الأبطال في سينما السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا