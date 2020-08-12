شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال في سينما السيارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيتم عرض منافسات ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الشارقة كلّ ليلة في الساعة 11 مساءً، عقب عروض الأفلام الليلية التي يتم بثها في تمام الساعة الثامنة مساءً.
في الأسبوع الماضي، احتفل المشجّعون بفوز فريق مانشستر سيتي على ريال مدريد، وفوز برشلونة على نابولي، حيث تأهل الفريقان الفائزان إلى ربع النهائي، وستعرض اليوم الأربعاء مباراة أتلانتا مع باريس سان جيرمان.
ويتم عرض المباريات بمجمّع مدار بالجادة في منطقة مويلح بالشارقة بشكل مجاني، والحجز يكون على أساس الحضور المُبكر.
كانت هذه تفاصيل خبر دوري الأبطال في سينما السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.