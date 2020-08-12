دوري الأبطال في سينما السيارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيتم عرض منافسات ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الشارقة كلّ ليلة في الساعة 11 مساءً، عقب عروض الأفلام الليلية التي يتم بثها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

في الأسبوع الماضي، احتفل المشجّعون بفوز فريق مانشستر سيتي على ريال مدريد، وفوز برشلونة على نابولي، حيث تأهل الفريقان الفائزان إلى ربع النهائي، وستعرض اليوم الأربعاء مباراة أتلانتا مع باريس سان جيرمان.

ويتم عرض المباريات بمجمّع مدار بالجادة في منطقة مويلح بالشارقة بشكل مجاني، والحجز يكون على أساس الحضور المُبكر.