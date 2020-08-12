شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بالإفراج عن رونالدينيو 24 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغ مصدر قضائي وكالة فرانس برس أنه قد يتم إطلاق سراح النجم السابق لمنتخب البرازيل في كرة القدم رونالدينيو في 24 أغسطس/آب الحالي، بعد خمسة أشهر من توقيفه في الباراغواي.

وأوقف رونالدينيو وشقيقه روبرتو في السادس من مارس الماضي، بعد اتهامهما بدخول الباراغواي بجوازي سفر مزورين.

وأمضى الثنائي قرابة شهر وراء القضبان، قبل الانتقال إلى فندق وذلك بعد دفع كفالة مالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بالإفراج عن رونالدينيو 24 الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.