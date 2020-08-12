عادل أبوجريشة: رئاسة المريخ السوداني شرف وحلم أسعى لتحقيقه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عصام هجو

أكد عادل أبوجريشة لاعب نادي المريخ السوداني السابق، وعضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع الرياضي السابق، عدم رضاه عن الأوضاع التي يعيشها نادي المريخ في الفترة الحالية، وقال لـ«الخليج الرياضي» من مقر إقامته في أبوظبي: «لدينا تحفظات كثيرة حول الوضع الراهن في نادي المريخ؛ لكن الحديث عن الماضي لا يفيد وعلينا أن ننظر إلى المستقبل، تلقيت اتصالات مكثفة من كبار نادي المريخ؛ للترشح لرئاسة النادي، وأكدوا دعمهم للفكرة؛ لكن الرؤية غير واضحة في النادي، بالنسبة لي رئاسة المريخ شرف وحلم أسعى إلى تحقيقه، وسأعمل على خدمة المريخ في أي موقع، الرغبة في الترشح موجودة، ورصيدي سيكون هو الجمهور وبعد وضوح الرؤية سيكون لكل مقام مقال».

وناشد أبوجريشة بضرورة توحد الصف المريخي؛ من أجل الكيان الكبير الذي يسع الجميع، وأضاف: «يجب أن تكون مصلحة النادي فوق كل اعتبار، سبق وأن صرحت كثيراً بأن مجلس الإدارة الحالي يعيش في عزلة تامة عن مجتمع المريخ منذ أن تسلم مقاليد العمل الإداري، وفي النهاية جمهور المريخ هو الذي يدفع ثمن تراجع مستوى الفريق».

واعتبر أبوجريشة أن حل المجلس الاستشاري الذي يضم كبار رجال نادي المريخ من أصحاب الخبرة والرأي السديد من أكبر الأخطاء، وأوضح: إن الناحية المالية لن تكون عائقاً أمامه لرئاسة المريخ، مبيناً أن النادي غني بجماهيره، ولديه موارد يمكن أن تسهم في تسيير النشاط، وقال: طالما جمهور المريخ موجود فلا خوف ولا هاجس من توفير المال للنادي، وأطمئن الجميع بأن الناحية المالية لن تكون عائقاً على الإطلاق.

يذكر أن عادل أبوجريشة سيكون ثاني لاعب مريخي يتقلد رئاسة النادي في حال فوزه في الانتخابات التي من المتوقع أن تقام في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد المرحوم بإذن الله تعالى حسن أبوالعائلة، ويعد أبوجريشة من الإداريين الذين يتمتعون بجماهيرية عريضة وسط جمهور النادي؛ لما يحمله من تاريخ حافل خلال الفترات التي عمل بها في السابق.