الحمادي: اتحاد السلة جاهز لـ«العمومية العادية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد اتحاد الإمارات لكرة السلة برئاسة إسماعيل عبدالله القرقاوي اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد في الخامسة من مساء غد الأربعاء، بقاعة زعبيل، فندق ماريوت الجداف، والاجتماع سيكون رقم 18 المؤجل، عملاً باحكام المادة 19 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية لسنة 2014، ونظراً للظروف الطارئة الخاصة بجائحة «كورونا».

وأكد محمد الحمادي، مدير اتحاد الإمارات لكرة السلة، اكتمال كافة الإجراءات المتعلقة بانعقاد عمومية اتحاد السلة غير العادية، بحضور ممثلي الهيئة واللجنة الأولمبية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومشاركة جميع الأندية المنضوية تحت لواء اتحاد السلة، وهي أندية الوصل والوحدة وبني ياس وشباب الأهلي وسيدات الشارقة والشارقة الرياضي والبطائح والنصر والجزيرة الحمراء ومليحة وخورفكان والجزيرة والعين واتحاد كلباء والمدام والذيد والظفرة، وممثلي الهيئة واللجنة الأولمبية وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال: سيتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية خلال الاجتماع، بالمحافظة على التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات التي جهزها الاتحاد وتحمل شعاره، بالإضافة إلى فحص درجة الحرارة عند مدخل فندق ماريوت.