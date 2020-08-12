اتحاد بناء الأجسام يدشن زياراته التفقدية للصالات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشنت اللجنة الفنية لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية زياراتها التفقدية للأندية والصالات الرياضية التخصصية، وفقاً لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، لدعم الجهود المبذولة في سبيل المساهمة في تطبيق كامل للإجراءات الصحية المتعلقة بالتصدي لجائحة «كورونا»، وبما يساهم في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وتمهيداً لانطلاق المنافسات الرسمية عند اعتماد البروتوكول الصحي المتعلق بذلك.

تأتي الخطوة تزامناً مع خطة تم اعتمادها من قبل الاتحاد بهدف تحقيق إضافة نوعية جديدة للمردود العام لرياضة بناء الأجسام، وكانت المحطة الأولى في العاصمة أبوظبي، حيث بحث محمد شاهين الحوسني رئيس اللجنة الفنية لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ومدير صالة «نيكست ستيب» صالح الحمادي، كل الأمور المتعلقة بممارسة آمنة لرياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية وفقاً للوائح المعتمدة، مبيناً أن الصالة تتمتع بالشروط المطلوبة.

وأكد محمد عبد الرحيم المري، الأمين العام للاتحاد، أن واجبات اللجنة الفنية التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، ومن أبرزها عدد الرياضيين الذين يمارسون رياضة بناء الأجسام في القاعة، والتباعد الجسدي، والعمل بالنصائح التي يقدمها مدربو الصالات، ومدة التدريب، داعياً مسؤولي الصالات لمواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على السلامة العامة.