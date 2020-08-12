كلباء يضع اللمسات الأخيرة لعودة الألعاب والأنشطة الرياضية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

اعتمد اتحاد كلباء استراتيجية العودة لجميع الألعاب والأنشطة الرياضية بالنادي بعد التوقف الإجباري بسبب جائحة كورونا، وستكون البداية بإجراء الفحوص الطبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية والادارية، مع الالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية التي تعنى بالسلامة العامة وفق توجيهات مجلس الشارقة الرياضي والهيئة العامة للرياضة والاتحادات الرياضية المختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة ظهر أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد سيف مطر الزعابي رئيس المجلس وبحضور نائبه سعيد خلفان المزروعي وجميع الأعضاء وإداريي الفرق الرياضية، واستعرض اللقاء الاستعداد للموسم الرياضي، فضلاً عن مناقشة التعديلات على الخطة الإستراتيجية للنادي وتحديثها بما ينسجم والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، كما ناقش الاجتماع النتائج الإيجابية والسلبية للموسم الماضي، وبرامج التدريب عن بعد التي تم العمل بها خلال فترة الحظر، ورفع كافة الاحتياجات الفنية منها واللوجستية، ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية المعمول بها لعودة النشاط الرياضي.

وأكد خالد الزعابي رئيس مجلس الإدارة حرص إدارة النادي على تحديث وتطوير البنية التحتية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، وفقاً للخطة الاستراتيجية التي يعمل عليها النادي، بالإضافة الى استكمال تحضيرات الموسم الرياضي الجديد عبر تجهيز الملاعب العشبية والصالة الرياضية ووحدة العلاج الطبيعي، فضلاً عن تجديد عقود الأجهزة الفنية لدعم الاستقرار، لافتاً الى أن النادي أعد استراتيجية شاملة أكثر تناغماً وانسجاماً مع التحديات التي فرضتها الجائحة، وذلك بإضافة بعض الخطط اللازمة التي تضمن استمرارية المنظومة الادارية والميدانية وتحقيق الاهداف المرجوة، من خلال إعادة جدولة الاولويات الادارية والاستفادة القصوى من الدروس المستخلصة، وتحويل التحديات الى فرص يتم استغلالها إيجابياً في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للنادي، والاستعداد للمرحلة القادمة من خلال وضع الرؤى والتصورات لبناء مرتكزات وآليات عمل جديدة وتعزيز مرونة وأداء آليات العمل من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة، معرباً عن شكره لجميع الأجهزة الإدارية والفنية بالنادي على ما بذلته خلال الموسم الماضي.