شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يخسر 10 ملايين إسترليني بسبب قرارات سيتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر نادي برشلونة الإسباني 10 ملايين إسترليني من عوائده التلفزيونية بسبب قرارات غريبة من المدرب كيكي سيتين قضت بعدم إشراك نجميه أنسو فاتي وريكي بويج في مباراة حاسمة لصعود الفريق الرديف رغم عدم ضمهما في تشكيلته الأوروبية أمام نابولي علاوة على إشراك كابتن الرديف مونشو للفريق الأول أمام نابولي.

وخسر الرديف مباراته أمام ساباديل بدون قائده مونشو ونجميه فاتي وبويج وعندما سئل سيتين عن سبب عدم إشراك اللاعبين أمام نابولي قال: «تماشياً مع الظروف، رأينا ألا نشركهما في التشكيلة».

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