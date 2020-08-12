شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع واتفورد يعتذر عن تهديده المزيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب كارل ديكنسون عن شعوره بالندم لأنه استخدم التهديد عندما انتهى عقده مع واتفورد الإنجليزي عام 2013، وقال المدافع في شريط فيديو: «تعرضت للظلم، لكنني أشعر بالندم في ما يخص تهديدي بإصابة اللاعبين الجدد في الفريق أثناء التمرينات، أعتذر منهم، فهم لا علاقة لهم بموضوع خلافي مع الإدارة، ولم أكن جاداً في تهديدي».
وجاء تهديد ديكنسون لمدربه حينها جيانفرانكو زولا، والإدارة، بعد تشبث النادي بدفع نصف أجر ما تبقى من عقده، وفي النهاية خضع النادي، وأعطاه أجره كاملاً، وفسخ العقد بالتراضي بعد يومين من التهديد.
وانضم ديكنسون لنادي بورت فالي درجة أولى، ولعب فيه 3 سنوات، ثم لعب موسمين مع نوتس كاونتي ويلعب حالياً بألوان يوفيل تاون في الدوري الوطني للهواة.
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